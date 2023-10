Stasera Italia, Porro sorprende tutti: cosa accade nel consueto editoriale

04 ottobre 2023 a

a

a

Cosa può essere successo nell’incidente del pullman di Mestre? E’ questa la domanda che si pone Nicola Porro nel consueto editoriale con cui introduce la puntata del 4 ottobre di Stasera Italia, il talk show di Rete4. “E’ l’unica cosa – chiarisce subito il giornalista - che noi stasera ci chiediamo. Anche in questo editoriale che ha sempre un taglio polemico e politico pensiamo che forse oggi non sia il caso di entrare nella polemica politica che c’è già stata tra il ministro Salvini e i rappresentanti del Pd che gli danno dell’avvoltoio per aver posto questioni su questo autobus. Il tema fondamentale oggi è porsi delle domande, per capire come evitare che cose di questo tipo avvengano anche nel futuro”.

Il pullman cade dal cavalcavia, il video choc dell'incidente

Porro, con un tono dismesso, poi va avanti, prima di mandare in onda le immagini dell’incidente: “L’editoriale di oggi è dedicato soltanto, ahinoi, alla tragedia. Quelle immagini che gli inquirenti stanno studiando nel dettaglio capire che cosa è successo. Con i nostri ospiti in studio ci faremo le domande giuste su quello che è avvenuto ieri”.