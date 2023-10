Meteo-guerra sul caldo, Sottocorona non si tiene più: a raffica sui colleghi

04 ottobre 2023 a

a

a

Non molla Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, che ormai un giorno sì e l'altro pure lancia strali (o meglio dire saette) all'indirizzo dei colleghi del meteo. Tutta colpa del caldo, verrebbe da dire: molti siti e blog sottolineano le temperature estreme, africane, da record di questo inizio di ottobre, lessico respinto in toto da Sottocorona. Anche perché le piogge che si stanno registrando al nord e le nuvole in transito verso il centro sud in questi giorni contribuiscono a far scendere le temperature di qualche grado. Insomma, niente ritorno dell'estate.

"Una sciocchezza", Sottocorona sbotta con i colleghi: la verità sul caldo

Già ieri aveva riservato una stoccata alle "sparate" sul caldo estremo di qualche collega, e oggi mercoledì 4 ottobre nel corso dei consueti aggiornamenti meteo con Andrea Pancani durante Coffe Break, ha rincarato la dose. Dopo aver illustrato la situazione e le previsioni per i prossimi due giorni, con qualche pioggia al nord e cieli grigi in molte zone d'Italia, arriva la stoccata: "Grande caldo, non pervenuto. E non dico altro". Frase che poteva suonare sibillina a un telespettatore non abituale di La7, così Pancani toglie ogni dubbio: "A smentire tutti i suoi colleghi che dicono che la lunga estate calda prosegue...".