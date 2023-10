Meteo, Sottocorona fulmina i colleghi: "Una sciocchezza", la verità sul caldo

03 ottobre 2023 a

Meteo-schermaglie tra esperti tv sull'ondata di caldo che insiste sull'Italia nonostante il calendario riporti la data del 3 ottobre, ormai autunno. Paolo Sottocorona, il meterologo di La7, nel corso dei consueti aggiornamenti sul tempo a L'aria che tira indirizza uno strale ai colleghi che tendono a esagerare con l'allarmismo. Sottocorona spiega che comincia a comparire qualche nuvola anche sulle zone del nord, non molto intense. "In sostanza oggi non succede nulla, non arriva niente di particolarmente nuovo, ma al di là delle Alpi c'è già qualche pioggia". Precipitazioni che mercoledì 4 ottobre entrano al nord, ma non si tratta di vero e proprio maltempo.

Svolta e cambio drastico del clima: cosa prevede Sottocorona

"Qualche nuvola arriva anche al centro sud e nella giornata di giovedì qualche demolissima pioggia - spiega l'esperto - ma parliamo più di grigio e di nuvole perché di precipitazioni ce ne sono poche". Sulle temperature e sul caldo estremi che insiste in molte zone Sottocorona è tranchant: "A dispetto di quello che continua a essere 'sparato' diciamo che le temperature scendono, per forza di cose. Poi dopo faranno in tempo a risalire, però prevedere ovunque 32-33 gradi in questi giorni, da nord a sud e vi giuro che lo hanno scritto, a me sembra veramente una sciocchezza", chiosa il meteorologo. Il conduttore David Parenzo appare stupito: "Eccolo qua, ci piace Sottocorona perché non solo fa le analisi del tempo, ma poi dà anche dei giudizi ed è quello che noi vogliamo".