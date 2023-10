Meteo, cambio totale del tempo? Sottocorona e le conseguenze della perturbazione

03 ottobre 2023 a

Ritornano le previsioni meteo di Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7. L’esperto si collega come di consueto con Omnibus e dà le sue analisi sul tempo dei prossimi giorni in Italia, con un possibile cambiamento in vista dopo giorni di grande caldo: “La situazione è di un’alta pressione sull’Italia e intorno all’Italia, una cosa che garantisce cieli pressoché sereni, ma c’è una perturbazione autunnale, non di quelle invernali cattive, che si avvicina. I casi sono due, il primo è che l’anticiclone resiste e questa perturbazione si dissolve e si perde completamente, l’altro è che è talmente intensa da spianare l’alta pressione, la elimina, entra la perturbazione e cambia totalmente il tempo. Ma c’è anche una forma di pareggio in questa partita. Oggi non succede nulla, si affacciano precipitazioni deboli o moderate al di là delle Alpi, sull’Italia non succede assolutamente nulla. Domani, mercoledì 4 ottobre, qualcosa entra, ed ecco il pareggio, visto che c’è un leggero cambiamento del tempo e peggioramento, ma non particolarmente intenso. La pressione si abbassa e non crolla del tutto. Al sud e al centro resta una situazione di tempo stabile, al nord qualche pioggia c’è. È un cambiamento del tempo, ma non è un peggioramento marcato. Per giovedì 5 ottobre l’incertezza del tempo si estende anche al centro e al sud, almeno sulla parte tirrenica, ci sono nuvole e forse un po’ di pioggia, al nord le precipitazioni si mantengono su livelli bassi”.

Sottocorona si focalizza sulle temperature massime, con un evidente arrivo di una prima svolta autunnale: “Le massime sono di un certo livello, sul filo dei 30 gradi, ieri toccati a Firenze e Perugia. Siamo sui 28-29 gradi in generale. Nella tendenza delle temperature per domani si vede la differenza, con un deciso calo al nord, 3-4 gradi in meno come minimo, qualche leggera diminuzione si affaccia anche al sud. Un certo abbassamento delle temperature ce l’abbiamo, ecco il cambiamento del tempo”.