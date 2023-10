Banksy alle strette: "Dovrà svelare la sua identità". Fine del mistero?

04 ottobre 2023 a

Il Daily Mail ha sganciato la bomba. Banksy, l'artista considerato uno dei maggiori esponenti della street art, è atteso in tribunale a Londra dove dovrà rispondere dell’accusa di diffamazione. Sebbene la vicenda non sia ancora chiara, ciò che più è balzato agli onori di cronaca è stato soprattutto il fatto che il writer potrebbe essere costretto a rivelare la sua identità, finora tenuta nascosta. Secondo le ricostruzioni circolate, Banksy sarebbe un uomo di 53 anni nato a Bristol, ma mai nulla è stato veramente confermato.

Secondo quanto scrive il letto tabloid inglese, l’uomo che avrebbe dato avvio all’azione nei confronti di Banksy è Andrew Gallagher, 56 anni, un imprenditore musicale, ex organizzatore di rave negli anni Novanta e adesso figura di spicco nel mercato della street art. Neanche l’avvocato di Gallagher, Aaron Wood, ha scucito sul caso e ha ribadito di voler tenere i dettagli "confidenziali e rimarranno tali finché Banksy o Pest Control non faranno le loro dichiarazioni".

Se l'artista fosse costretto a svelarsi al suo pubblico e ai suoi sostenitori, finerebbe un mistero durato anni. Il quotidiano, in realtà, è certo da tempo che Banksy sia l'uomo 53enne fotografato nel 2008. Lo scatto lo ritrae vestito in abiti sportivi e chinato davanti a una valigetta dalla quale spuntano fuori fogli e cartoncini. Possibile che si trattasse veramente dell’artista, paparazzato in Jamaica e riconosciuto dai concittadini di Bristol ai quali è stata mostrata la foto? Banksy all’epoca negò categoricamente. Ora, tutti i curiosi potrebbero forse ricevere la risposta che cercavano da tempo.