Fedez in "leggero miglioramento". Le sorelle di Ferrragni accanto a Chiara

Ancora silenzio e ansia sulle sue condizioni di salute di Fedez, ricoverato da giovedì scorso all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di una emorragia interna provocatagli da due ulcere gastriche. Nella giornata di ieri, peraltro, il papà del cantante ha ‘rassicurato’ un minimo i fan affermando che “Fedez sta un po’ meglio”. Tutta la famiglia è radunata intorno a questo momento delicato del rapper, intorno alla moglie Chiara e ai figli Leone e Vittoria. Proprio per questo anche la sorella dell’imprenditrice, Valentina Ferragni, ha rinunciato ai suoi appuntamenti parigini di lavoro, come ha scritto ieri a corredo di una foto nelle sue Ig stories: “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”.

Ma in aiuto di Chiara, oltre a Valentina, c’è anche la sorella Francesca che, nel particolare, si sta prendendo cura di Paloma, il cucciolo di golden retriever che i Ferragnez avevano adottato poco prima di questo brutto imprevisto, qualche settimana fa. Francesca su Instagram condivide le foto delle passeggiate con la cagnolina, nella speranza che presto possa tornare fra le braccia dei suoi padroni.

A dirla tutta, però, destano ancora grande preoccupazione le condizioni di salute di Fedez. Sicuramente c'è stato un miglioramento, seppur leggero, delle condizioni di salute, come ha scritto Ansa sul suo sito, secondo cui “il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, grazie alla terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria”. Fedez è senza dubbio in costante monitoraggio attraverso l’emocromo ma, nonostante il miglioramento, la situazione è ancora molto delicata e, di certo, non permette al rapper le dimissioni, almeno non fino alla prossima settimana.