Dario Fabbri allo scoperto: "Non sono laureato perché...", scoppia la polemica

Enrico Mentana l'aveva chiama la "magnifica ossessione" dell'economista Riccardo Puglisi, che settimane fa ha sollevato il caso. Parliamo della laurea di Dario Fabbri, l'esperto di geopolitica noto la grande pubblico per la presenza negli speciali del Tg di La7 sulla guerra in Ucraina. Puglisi sui social ha fatto sapere di aver chiesto alla Luiss se il direttore di Domino è laurato in Sienz politiche. Ebbene, la risposta è arrivata ma dallo stesso Fabbri che in una intervista a Dissipatio spiega: "Ho studiato scienze politiche alla Luiss (vecchio ordinamento), ma ho abbandonato all’ultimo anno per concentrarmi soltanto sulla geopolitica, sulla struttura degli eventi anziché sulla sovrastruttura, e sulla storia degli altri popoli, dimensione essenziale di ogni ragionamento, che non trovai nel percorso universitario".

L'economista Puglisi mette in dubbio la laurea di Dario Fabbri. Cosa risponde l'esperto di geopolitica

Fabbri racconta del suo percorso di autodidatta: "Nei primi anni Duemila tale approccio incrociato era più o meno ignoto e ho preferito approfondirlo autonomamente, da orgoglioso autodidatta". "Per me è stato indispensabile collocarmi fuori dall’accademia per sviluppare un pensiero diverso, estraneo alle relazioni internazionali e alla politologia. Ognuno segue il suo percorso, mi pare evidente", spiega illustrando la collaborazione con Limes e con Lucio Caracciolo, i vari incarichi ricoperti, l'esperienza con Mentana e la nascita di Domino, la rivista di geopolitica da lui diretta.

Lettera-fiume di Mentana: Fabbri ha la laurea? Come replica a Puglisi

Lo stesso Mentana a suo tempo aveva risposto a Puglisi, affermando di non ritenere particolarmente importante il titolo di studio di Fabbri in quanto lo stesso direttore del Tg La7 non è laureato. Oggi l'economista afferma su X, l'ex Twitter: "C'è un congruo numero di persone -specialmente giornalisti- che dovrebbero chiedermi scusa". Le parole di Fabbri intanto scalano i trend dei social, dividendo i commentatori.