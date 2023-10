Fedez, i genitori in ospedale: "Dobbiamo essere forti per lui", come sta

03 ottobre 2023 a

Fedez è ancora ricoverato in ospedale a Milano. Due crisi, le emorragie interne dovute a due ulcere, le trasfusioni di sangue: come sta il musicista milanese? "Un po' meglio. Così così", sono le parole della madre Annamaria Berrinzaghi alla Stampa. Il cantante, marito di Chiara Ferragni, è ricoverato da giovedì nel reparto di Chirurgia d'urgenza del Fatebenefratelli di Milano. "Sta un po' meglio, noi dobbiamo essere forti per lui", dice il padre Franco Lucia ai cronisti. Quando uscirà dall'ospedale? Non è una possibilità imminente. Fedez "non scalpita" per uscire dall’ospedale, dicono dal Fatebenefratelli di Milano come riporta Adnkronos, "spera. È ben diverso".

Il rapper è ricoverato per un’emorragia interna determinata da due ulcere e si trova nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fbf, diretto dal professor Marco A. Zappa. Specialista considerato in ambito chirurgico un’eccellenza e tra i maggiori esperti di chirurgia laparoscopica. C'è grande riserbo sulle condizioni di Federioco Lucia, questo il vero nome. I fan dei Ferragnez sono in ansia, mentre continua il silenzio social.