Fedez ancora in ospedale: "Di nuovo in sala operatoria", che succede

Fedez di nuovo in sala operatoria. Il musicista ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, stanotte, secondo quanto apprende LaPresse, è stato nuovamento portato in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. Fedez era già stato sottoposto giovedì scorso a delle trasfusioni di sangue dopo la scoperta di due ulcere. Stamattina in ospedale sono andati a trovarlo la moglie Chiara Ferragni e i suoi genitori. Secondo fonti ben informate il rapper è molto debole ma il sanguinamento è stato bloccato. Si escludono le dimissioni nei prossimi giorni.

Il chirurgo: "Ulcera anastomotica". Come sta e quali sono gli scenari

Venerdì scorso la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, aveva anticipato il suo ritorno a Milano dalla Fashion Week di Parigi per quella che aveva definito sui social "un'emergenza", di sono emerse leindiscrezioni sullo stato di salute del marino. In serata era arrviato il post del rapper in cui confermava di essere in ospedale ricoverato per "due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna". "Intanto - scriveva Fedez - grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Secondo quanto si apprende, dunque, le dimissioni del rapper dallospedale non avverrano oggi.