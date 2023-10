Belve, Senaldi fulmina Fedez: perché la Rai fa bene a far saltare tutto

02 ottobre 2023 a

La partecipazione di Fedez a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, è saltata dopo il no da parte dei vertici di Rai, che lo hanno spiegato parlando di scelte editoriali. La vicenda è commentata da Pietro Senaldi, condirettore di Libero, in un articolo apparso sull’edizione del 2 ottobre: “Fagnani non ha bisogno del ribelle con il Rolex, e il super attico, la moglie preppy e i figli griffati fin dalla culla, anzi dal pancione, per fare ascolti. Il punto è che il finto rapper, che fa successo con la musica pop e non suona mai la chitarra in pubblico, si è comportato male con mamma Rai, cosa che peraltro gli capita spesso con tanta gente, visto che certo non brilla per educazione, malgrado le altolocate frequentazioni. La tanto bistrattata Rai, feudo del conformismo e ostaggio del politicamente corretto, per una volta alza la testa e la voce e non bacia il piede che la prende a calci. Già, perché si scopre che Fedez avrebbe incassato dei soldi per farsi pubblicità e questo francamente è troppo per chi ha trattato la tv pubblica come il tinello di casa”.

“ Sì, lo sappiamo che alla fine secondo i bookmaker vincerà la Fagnani e l’uomo dal collo tatuato siederà sulla sua poltrona a dire la sua, sostenendo che la tv pubblica lo censura, ma fino a quando non accadrà – sostiene ancora Senaldi - ci avrà fatto godere almeno un pochino. Abbiamo assistito a giornalisti a cui è saltata la trasmissione per una frase infelice detta o scritta altrove o a starlette lasciate a casa per essersi fatte una canna dall’altra parte del mondo. E’ il codice Rai. Va bene... Ma la postilla che chi sputa nel piatto dove mangia la volta dopo resta a digiuno ci pare andrebbe inserita in questo sacro decalogo del bon ton televisivo. Fedez è un bravo cantante, un artista che interessa un vasto pubblico, ma un comunicatore scorretto e partigiano, un finto buono che pensa solo a sé stesso, uno che ha giocato con la tv pubblica come se fosse sua”.

La chiosa finale del giornalista, che si è prodigato nei complimenti per la padrona di casa di Belve, è sempre dura col marito di Chiara Ferragni: “Un’intervista dalla Fagnani è un premio che il cantante non merita; almeno non ancora. Tanto meno se lautamente retribuita”.