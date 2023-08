L'economista Puglisi mette in dubbio la laurea di Dario Fabbri. Cosa risponde l'esperto di geopolitica

31 agosto 2023 a

L'economista Riccardo Puglisi ha posto una semplice domanda su Twitter: "Dario Fabbri ha la laurea". E si è subito scatenato un acceso dibattito sulla piattaforma social tra chi ritiene irrilevante il titolo di studio dell'esperto di geopolitica divenuto famoso in tv dopo l'inizio della guerra in Ucraina e chi, invece, pensa che sia importante conoscere il suo curriculum. In alcune biografie consultabili sul web pare che Fabbri abbia la laurea in Scienze Politiche. Ma Puglisi negli ultimi giorni insiste, vuole una risposta dal diretto interessato: sì o no? Risposta che, però, al momento non è arrivata.

Intanto, c'è anche chi su Twitter ha posto un secondo interrogativo: Fabbri è iscritto all'Ordine dei giornalisti visto che dirige una rivista di geopolitica? Il sito Mow dice di aver contattato l'esperto di questioni internazionali, che avrebbe replicato: "Non rispondo ad attacchi personali".