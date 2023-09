Dario Fabbri ha la laurea? Lettera-fiume di Mentana: come replica a Puglisi

07 settembre 2023 a

Qualche giorno fa l'economista Riccardo Puglisi ha posto un interrogativo al popolo di X (ex Twitter): Dario Fabbri ha laurea? Subito gli utenti hanno partecipato al dibattito. Se qualcuno ha preso le parti dell'analista geopolitico, qualcun altro gli ha puntato il dito contro e ha chiesto la verità. Oggi il professore di scienza delle finanze dell'Università degli Studi di Pavia è tornato sull'argomento pubblicando sui social una lunga lettera scritta da Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7 si è espresso in merito a quanto circolato su Fabbri, l'esperto di geopolitica che fin dall'inizio della guerra in Ucraina ha commentato in diretta tv gli sviluppi del conflitto.

"Gentile professore, apprendo solo ora che nei giorni scorsi mi ha lanciato una serie di domande riguardanti Dario Fabbri e il suo titolo di studio attraverso X, fu Twitter. Mi è stata descritta la sua campagna, che non discuto ma certo non è fatta per appassionarmi: io, come saprà, a suo tempo non mi sono laureato. Interruppi l'università alla fine del 1979, quando il direttore del tg1, Emilio Rossi, mi fece sapere che mi avrebbe assunto come praticante. Anche di questo non mi sono mai pentito": questo l'esordio di Mentana. Il giornalista ha continuato: "Da 32 anni svolgo a mia volta il ruolo di direttore responsabile, dapprima nel nascente tg5 e poi nel tg La7. Non spetta certo a me giudicare se i due diversi editori abbiano fatto bene ad affidarmi la nascita del primo e il rilancio del secondo, nonostante l'assenza di un diploma di laurea. So però che ho avuto anche la fortuna di assumere molti giovani, poi affermatisi nella professione. Potrà verificare che a nessuno di loro ho mai chiesto né per chi votassero né se fossero laureati".

L'oggetto della lettera inviata a Puglisi è stato quindi così argomentato da Mentana: "Così anche è stato - per venire alla sua "magnifica ossessione" - con Dario Fabbri, che ho conosciuto il giorno dell'invasione russa dell'Ucraina: non mi sono mai chiesto, né ho chiesto a lui, per chi votasse e se fosse laureato. E mai fino a oggi mi sono posto il problema, che per me non rileva: senza fare improponibili paragoni, il più grande divulgatore scientifico italiano, e primo animatore del debunking antibufale, Piero Angela, non era laureato. E il figlio Alberto, nel raccoglierne il testimone, ha scelto nella squadra del suo programma proprio Fabbri per il settore geopolitico".

Mentana ha chiarito: "A Fabbri non ho chiesto per chi votasse o che cursus di studi avesse neanche quando gli ho proposto l'avventura di Domino, e nemmeno ho verificato se fosse iscritto all'ordine dei giornalisti. Da quando è nata la rivista di geopolitica, per un'ovvia misura di buon gusto, non l'ho più avuto ospite nel tg e nei programmi di cui sono conduttore, così come non ho più invitato Franco Bechis da quando ha accettato di dirigere Open". "Sperando di aver soddisfatto le curiosità sue e dei suoi interlocutori social, cosi come mi sono state sommariamente riassunte, la invito in caso di nuove impellenti ed epocali domande di questo tipo a scrivermi o a telefonarmi direttamente, come fanno tutte le persone per bene, quale che sia il loro titolo di studio. Buon lavoro", ha concluso.