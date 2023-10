D'Eusanio contro Signorini: il mio errore più grande. A cosa si riferisce

Francesco Fredella 03 ottobre 2023 a

"L'errore più grande della mia vita". Alda D'Eusanio, ex volto di Rai2 ed ex concorrente del Grande Fratello, rompe il silenzio. Dopo anni lontano dalla tv attacca il conduttore in un'intervista al settimanale "Vero". E dice: "Alfonso Signorini? E' uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore”. Per adesso nessuna replica da parte del conduttore del Grande Fratello.

Poi lo sfogo della D'Eusanio. “Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta - racconta Alda - Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio ma non è stato bello quello che ho passato”. Nella casa, durante il reality, la D'Eusanio avrebbe ricevuto una querela da Laura Pausini, subito dopo la sua squalifica, per alcune frasi pronunciate durante il Grande Fratello. Oggi, però, se Alda potesse tornare indietro non lo rifarebbe più. “Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione. La stessa cosa la fecero con me: mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione", conclude.