Grande Fratello, “sei troppo scuro”. Fiordaliso e la gaffe clamorosa con Arnold

23 settembre 2023 a

a

a

Nonostante il tentativo di rendere meno “trash” la nuova edizione del Grande Fratello ha causato nuovamente discussioni per un incredibile scivolone. Questa volta la protagonista è la cantante Fiordaliso, incappata in una gaffe clamorosa. La scena è stata messa in evidenza su Twitter e nel video si vede che Arnold Cardaropoli e Giselda Torresan sono accomodati su un divano, con un’alta musica di sottofondo. Poi l’intervento di Fiordaliso, che non si era accorta della presenza di Arnold e si è giustificata così: “Sei troppo scuro, non ti vedevo”. Dopo un attimo di gelo il 22enne originario del Ghana prova a smorzare l’accaduto: “Per questo mi sono messo questo chiaro”, dice indicando il proprio giubbetto bianco. Fiordaliso forse si rende conto della situazione e tenta di arrampicarsi sugli specchi: “No, ma, col colore del coso. Ti ho cercato in camera ma dove cacchio eri? Perché non balli?”. Il “coso” sarebbe il divano grigio scuro dove erano seduti Torresan e lo stesso Cardaropoli, che chiude tutto con un sorriso.