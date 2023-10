Fabrizio Corona rivela la verità su Belen Rodriguez. Poi la frecciata a De Martino

Francesco Fredella 02 ottobre 2023 a

Che cosa accade a Belen Rodriguez? Sembra che stia male, a dirlo è Fabrizio Corona. “Magari oggi non sta bene, ma può sicuramente riprendersi”, dice l'ex re dei paparazzi. Mistero su cosa sia accaduto all'argentina, che da quest'anno non è presente nei palinsesti Mediaset. Dall'altra parte, però, Stefano De Martino assiste alla partita di calcio di Santiago e Spinalbese (l'ex di Belen) e trascorre il fine settimana con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e la piccola Luna Marì. Mamma Verona, a quanto pare, è con Belen.

Tutti si stanno chiedendo cosa sia accaduto alla Rodriguez. Poi Corona parla del passato con Belen (i due hanno avuto una storia insieme). “Belen ha accettato i miei errori, mi ha lasciato per la galera. Se non fossi andato in carcere, Stefano De Martino neanche esisterebbe". dice in un'intervista che viene riportata anche su Tgcom24. E poi aggiunge: “Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo, non l’ho mai più vista. L'ho incontrata su un volo, dopo 8 mesi, mentre era incinta: lei si è messa a piangere e siamo stati abbracciati tutto il tempo. A prenderla c'era lui, a me? Il mio autista. A Belen voglio un bene che la metà basta". Ma torniamo a Belen che sui social appare molto dimagrita. Un dettaglio che non sfugge ai follower. Lei ammette: “Ho perso 7 chili, non è stato un periodo facile”. L'addio a Mediaset, da una parte. La nuova storia d'amore con Elio Lorenzoni, imprenditore del settore moto.