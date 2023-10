Domenica In, Corona fulmina Cattelan dopo lo sgambetto a Belen: "Lui è radical"

01 ottobre 2023 a

Ospite d'eccezione a Domenica In Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, dopo aver accettato l'invito di Francesca Fagnani ed essersi raccontato a Belve, è stato oggi interlocutore di Mara Venier. Tra battute e rivelazioni, Corona ha risposto alle domande della conduttrice sinceramente e non ha evitato argomenti "scomodi". Tra questi sicuramente i rapporti con due sue celebri ex. Parliamo di Nina Moric, madre del figlio Carlos, e Belen Rodriguez. E proprio parlando dell'argentina, l'imprenditore si è lasciato sfuggire qualche frase che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti.

"Io non credo di aver parlato male di Belve. Io provo ancora dolore per lei. Ci ho fatto un figlio, mi dispiace da morire", ha ammesso Corona, dopo aver affermato a Belve che l'ex moglie non vede più il figlio Carlos. "È finita perché io ho iniziato a fare il mio lavoro. Ero diventato il demone del mio lavoro e ho abbandonato il resto. Le mie donne sono persone molto profonde e molto fragili", ha aggiunto. Poi Mara Venier gli ha chiesto di parlare di Belen Rodriguez, sua storica ex fidanzata. "Anche Belen è molto fragile e magari in questo momento non sta bene. Io le voglio bene. Oggi avrebbe bisogno di un aiuto", ha detto Corona, lasciando intuire il periodo di difficoltà che l'argentina sta affrontando dopo la rottura con De Martino.

E riprendendo quanto accaduto a Stasera c'è Cattelan, quando il conduttore ha fatto pelo e contropelo a Belen che doveva essere sua ospite e che, invece, si è tirata indietro, Corona ha detto: "In quella cosa avevo ragione. Sai che non sta bene, evita. Anche la tua amica Sabrina l'ha difesa (Ferilli ndr.)". Quindi la stoccata: "Lui è radical. Lui è il numero uno, lui è radical". Venier, per smorzare la tensione, ha affermato: "Mi alzate l'audio. Non mi vorrei perdere qualcosa che poi mi dicono 'Mara non ha sentito...'".