Corona fa impazzire Venier: "Non lo devi dire!". Incidente con i microfoni...

01 ottobre 2023 a

a

a

Fabrizio Corona show a Domenica In. Dopo essere tornato in Rai grazie a Francesca Fagnani e al suo programma Belve, l'ex re dei paparazzi ha accettato di raccontarsi anche nel salotto di Domenica In. E proprio l'intervista concessa alla belva giornalista è stata uno degli argomenti della chiacchierata con Mara Venier. Per narrare un aneddoto alla sua interlocutrice e al pubblico di Rai 1, però. Corona si è lasciato sfuggire un'espressione da censura. In realtà l'impreditore si è avvicinato alla padrona di casa per sussurrargliela all'orecchio ma si è verificato un incidente con i microfoni che sono rimasti accesi.

"Un personaggio famosissimo, sessantenne, numero 1 della tv mi ha chiamato dopo #Belve e mi ha detto in siciliano <'Ta sucano>" #domenicain



Nessuno ha capito che parla di Fiorello pic.twitter.com/eRXNDZDkNE — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 1, 2023

"Non ti faccio nomi. Anche perché è una persona che io amo e stimo. Se mi sente e capisce che è lui, ci rimane malissimo. Non faccio nomi, non dico cose strane. Mi ha chiamato un personaggio tipo me, quando era giovane, poi ha smesso, oggi è l'uomo migliore della televisione italiana": così ha esordito Fabrizio Corona per riferire a Venier quanto gli fosse accaduto dopo l'intervista a Belve. "Un conduttore?", ha chiesto la conduttrice. "Il numero uno della televisione italiana. Gli voglio bene e ci conosciamo", ha risposto lui. Poi ha continuato: "Mi manda un messaggio e mi dice 'Ti ho visto ieri sera a Belve' dalla mia amica Fagnani. E mi dice in siciliano una cosa. Te lo posso dire all'orecchio?", ha domandato.

"Lui è radical": Corona fulmina Cattelan dopo lo sgambetto a Belen

Venier, scettica, ha accettato. E i telespettatori hanno sentito: "Ta su**no". La conduttrice ha redarguito il suo ospite: "Ho capito, non lo puoi dire". "Come non lo posso dire?", ha controbattuto l'ex re dei paparazzi. "Allora ho capito male il siciliano. Dimmelo in italiano", ha detto Venier. "No, in italiano è volgarissimo", ha aggiunto lui. "Non lo puoi dire lo stesso, ma guarda te. Non lo devi dire non lo devi dire", l'ha bloccato la padrona di casa. Peccato, però, che il pubblico avesse già sentito tutto.