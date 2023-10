Belve, fuori i nomi dei prossimi ospiti: Fagnani non sta nella pelle

02 ottobre 2023 a

A un giorno di distanza dalla prossima puntata di Belve, il programma rivelazione di Rai 2, Francesca Fagnani fa nomi e cognomi. Attraverso scatti che la ritraggono in compagnia delle sue "prede", la conduttrice annuncia gli ospiti che si interfacceranno con lei domani sera. Parliamo dell'attore Raoul Bova, della cantante Patty Pravo e del principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Si parla ancora delle interviste della scorsa settimana. Ricordiamo che a finire tra gli "artigli" di Fagnani per primi sono stati l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, la cantante Arisa e il conduttore e showman Stefano De Martino. Ma ora, dopo essere intervenuta sul caso Fedez, la cui ospitata è stata bloccata dalla Rai per una questione di scelte aziendali, la giornalista ha lanciato in rete un'anticipazione e ha fatto i nomi delle sue prossime "vittime".

Sui social trapela di più. "Ospite della 'cartomante' interpretata da Vincenzo De Lucia sarà il giornalista David Parenzo, mentre il momento stand-up della serata sarà affidato a Caterina Guzzanti", si legge. Gli utenti sono già in fibrillazione e curiosi di sapere che cosa avranno da dire il sex symbol, la cantante e il principe. "A martedì eh", ha commentato Fagnani sul suo profilo Instagram, assicurandosi così il supporto del pubblico.