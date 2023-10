Belve, Emanuele Filiberto si confessa a Fagnani: perché mio padre ha sbagliato

02 ottobre 2023 a

Si avvicina a grandi passi la nuova puntata di Belve che andrà in onda su Rai2 venerdì 6 ottobre. Per il nuovo giro di interviste, la conduttrice Francesca Fagnani ha invitato Emanuele Filiberto, Raoul Bova e Patty Pravo. Incalzato dalle domande di Fagnani, Emanuele Filiberto ha parlato anche del passato e delle scelte politiche compiute da suo padre. “Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali - ha detto il membro di casa Savoia - Mio padre è una persona che ha avuto per sua educazione un grandissimo rispetto della sua famiglia e del suo casato. Io avrei voluto che quello che ho fatto io ben dopo: mi scuso per le leggi razziali, fosse stato fatto anche prima. Però qualcosa che lui ha avuto più di me, che è il rispetto per la sua famiglia e la sua storia, non poteva fargli dire queste cose. Questo è stato sbagliato".

Fuori i nomi dei prossimi ospiti: Fagnani non sta nella pelle

Emanuele Filiberto ha parlato anche della sua vita privata, dei tradimenti e del suo rapporto con la moglie Clotilde Courau. “Purtroppo sono successi, ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito - ha confessato Emanuele Filiberto davanti alle telecamere - E’ cosi c’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti". Infine una stoccata alla stessa Rai, ripercorrendo l'anno della sua partecipazione al Festival di Sanremo. “È stata un’operazione di marketing della Rai - spiega Emanuele Filiberto - E' la Rai che aveva chiesto della mia partecipazione a Sanremo perché era un anno un po’ debole per loro, serviva quel piccolo casino in più”.