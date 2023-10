Fedez, Francesca Fagnani vuota il sacco: perché salta l'ospitata a Belve

01 ottobre 2023 a

a

a

Salta l'ospitata di Fedez a Belve. TvBlog ha lanciato l'indiscrezione: "La Rai, appena saputo dell’intenzione del team del programma di Fagnani, di invitare Fedez, avrebbe espresso il suo dissenso circa la sua partecipazione ad un programma della tv pubblica. La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato”, si legge sul sito. Ora, a ripondere a questo retroscena è proprio Francesca Fagnani, la conduttrice del programma di interviste rock di Rai 2.

Fedez fa spaventare tutti con l'emorragia interna: l'ultimo bollettino

"L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene": così ha esordito la giornalista sui suoi canali social. Il rapper è infatti stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia interna e sta affrontando seri problemi di salute. Poi, in merito a quanto trapelato sulla presunta ospitata del cantante a Belve, Fagnani ha continuato: "Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna". Quindi ha concluso: "Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così".