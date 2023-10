Belve, dopo Fagnani anche la Rai chiarisce il no a Fedez: "Nessuna censura ma..."

02 ottobre 2023 a

Fedez doveva essere uno degli ospiti della nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Ma, ricovero d'urgenza del rapper a parte, la Rai ha stoppato la sua partecipazione alla trasmissione. Lo scorso febbraio, durante il Festival di Sanreno, la giornalista e conduttrice di Rai 2 aveva mandato il suo invito al cantante e lui, dopo un tira e molla, aveva accettato. Ieri a commentare lo stop all'ospitata del rapper è stata Fagnani stessa.

Fedez non può più mettere piedi in Rai? Cosa succede con l'ospitata a Belve

"L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione nè Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così", ha commentato la conduttrice di Belve sui social.

Fagnani vuota il sacco dopo la soffiata: perché salta l'ospitata di Fedez

Alle parole della giornalista sono seguite quelle di Viale Mazzini. I vertici Rai hanno innanzitutto mandato un pensiero Fedez. Stando a quanto si apprende, hanno augurato una pronta guarigione al cantante e giudice di X Factor, in questi giorni ancora in ospedale a causa di una seria emorragia interna, nonostante l'emittente pubblica non abbia ritenuto opportuna la sua presenza al programma di Francesca Fagnani. Più tardi, sempre da fonti Rai, è trapelato che la partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita. La decisione della Rai di non approvarla non avrebbe a che vedere con la politica. Quindi nessuna censura, ma solo una scelta dell'azienda sul programma di intrattenimento.