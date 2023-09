Belve, finale con "brivido": cosa fa Fabrizio Corona, il fuori programma

27 settembre 2023 a

Nella puntata di Belve su Rai 2 di martedì 26 settembre oltre a Stefano De Martino e Arisa c'è stato anche Fabrizio Corona che seduto davanti a Francesca Fagnani si è raccontato, come di consueto, senza filtri. Erano 11 anni che l'ex agente fotografico, appena tornato in libertà, non appariva in Rai. Corona ha rispettato il copione del personaggio, con frasi roboanti e proclami, e quando la conduttrice gli ha chiesto se avesse dei rimorsi per le sue azioni passate lui ha risposto: “Mai".

Tanti i temi toccati, come quello emotivamente impegnativo della malattia del figlio oltre alle note e numerose vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. Corona ha anche parlato delle innumerevoli pillole che prende ogni giorno: "Ne assumo di tutti i tipi: per dormire, per svegliarmi, per stare in piedi, per allenarmi e per tranquillizzarmi: sono 100 in tutto". Un piccolo fuori programma si è verificato alla fine dell'intervista, al momento del commiato, quando Corona ha salutato la conduttrice abbracciandola e baciandola. Tra gli applausi del pubblico l'ex agente fotografico scendendo dal palco ha avuto un'esitazione rischiando di inciampare sul gradino della piattaforma su cui ci sono le celebri poltrone di Belve. Scongiurata la caduta clamorosa, ha poi raggiunto l'uscita mentre le immagini sfumavano