Belve, De Martino vuota il sacco: "Belen? Non sono uno stinco di santo ma..."

26 settembre 2023 a

a

a

Stasera riparte Belve, il programma di interviste rock di Francesca Fagnani. In prima serata, su Rai 2, finiranno tra gli "artigli" della giornalista Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. Stando alle anticipazioni, l'ex re dei paparazzi parlerà del suo lavoro e della malattia genetica del figlio Carlos, la cantante si racconterà senza filtri e lo showman napoletano affronterà finalmente un argomento per lui spinoso, quello della rottura con la moglie Belen Rodriguez.

Mara fa la belva con Fagnani: la domanda su Mentana

Proprio sulla fine della tormentata storia con la showgirl argentina, il conduttore ha detto tutta la sua verità. Secondo quanto già si apprende, a determinare la fine del matrimonio tra l'ex conduttrice de Le Iene e l'ex ballerino di Amici non sarebbe stato un tradimento. Incitato da Francesca Fagnani a non mentire, De Martino ha detto: "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento". Quando la padrona di casa l'ha incalzato ricordandogli che Belen, in più occasioni, ha sottolineato la sua tendenza al tradimento, ha aggiunto: "Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti".

"Sta male". La confessione di Corona: cos'ha il figlio Carlos. Poi la verità su Moric

Il conduttore ha anche svelato i suoi piani per il futuro: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto”. E all’idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo ha risposto in maniera diretta: “È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”. La giornalista ha anche chiesto al suo interlocutore di soffermarsi sulla sua infanzia. Per chi non lo sapesse già, infatti, lo showman è cresciuto a Torre Annunziata. "Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio”, ha affermato.