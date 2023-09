Francesca Fagnani non ci pensa proprio. Chi non inviterà mai a "Belve"

26 settembre 2023 a

Da Elly Schlein a Enrico Mentana. Prima del suo debutto stagionale in televisione su Rai2, Francesca Fagnani è stata ospite del programma radiofonico "Un giorno da pecora". E lì ha parlato dei prossimi ospiti del suo programma ma, soprattutto, di chi inspiegabilmente ha dato forfait. Tra questi anche il segretario dem, Elly Schlein. «Non ho capito nemmeno io perché non è più venuta a "Belve", ha cambiato idea - ha detto Fagnani - Peccato, sarebbe stata un’occasione per conoscerla meglio. Speriamo cambi idea». Così, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di «Belve» in onda su Rai2 in prima serata. Chi sarà l’ospite della sua trasmissione la prossima settimana? «Raoul Bova», annuncia.

Poi la confidenza su Enrico Mentana. Potrà mai invitarlo in studio per intervistarlo? Alla domanda se ha mai pensato di invitare il suo compagno Enrico Mentana, Fagnani chiosa scherzando: «Per essere intervistato dovrebbe esser invitato e io non lo invito. Finirebbe male».