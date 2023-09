Belve, "Per cosa l'ammirano?": Arisa senza freni. Fagnani di sasso

26 settembre 2023 a

Belve è tornato. Il programma di interviste rock condotto da Francesca Fagnani tiene tutti i telespettatori incollati alla tv, ancora una volta. Il motivo? Un po' le domande a bruciapelo della giornalista e un po' gli ospiti da lei selezionati. Oggi in studio Stefano De Martino, Fabrizio Corona e Arisa. A scatenare l'ilarità del pubblico è stata soprattutto la cantante. Al centro dell'attenzione mediatica per aver pubblicato foto che la ritraevano completamente nuda, Arisa non smette di stupire e così, quando Fagnani le ha chiesto il motivo per cui viene più ammirata, l'ex prof di Amici, senza tanti peli sulla lingua, ha risposto: "Perché ho un bel sedere". Ma non è tutto. La conduttrice ha provato a smarcarsi dal momento di imbarazzo e ha aggiustato il tiro: "Mi dica allora chi non la ammira, non la ammira perché?". La cantante, più schietta che mai, ha ripetuto: "Perché ho un bel sedere". "Nessuno se l'aspettava che un giorno avrei avuto un bel sedere, ma sono cose che capitano", ha aggiunto. La giornalista, diretta, ha domandato: "Ci abbiamo lavorato?". "Ci lavoriamo duro tutti i giorni", ha concluso l'ospite, concedendosi, tra una battuta e l'altra, qualche risata.