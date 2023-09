Tagadà, Vittorio Sgarbi dà il voto al premier Meloni: qual è il suo segreto

26 settembre 2023 a

a

a

Da poco il governo Meloni ha passato la boa del primo anno di vita. Ed è già tempo di bilanci. Certamente la figura del premier è quella che, più delle altre, è in grado di dare un'impronta all'azione dell'esecutivo. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Tagadà" in onda il 26 settembre su La7. Ospite in studio è stato Vittorio Sgarbi che si è divertito a dare i voti al premier e a fare un bilancio del suo primo anno di governo.

"E' un governo molto legato alle capacità personali del premier quindi i singoli ministri fanno un ottimo lavoro sul piano delle loro competenze specifiche ma non mi sembra che facciano politiche in particolare. La politica è demandata alla Meloni alla quale diamo voto 9".