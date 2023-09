Barbara d'Urso rientra a casa, su quale palco la vedremo

Francesco Fredella 26 settembre 2023 a

a

a

Barbara d'Urso torna in Italia. Dopo il suo addio a Mediaset (la conduttrice non è stata riconfermata a Pomeriggio5 e al suo posto è arrivata Myrta Merlino) si è trasferita per un periodo a Londra. Il trasferimento è stato annunciato, a fine agosto, sui social con una foto in aeroporto. E se, a quanto pare, è ancora presto per rivederla in televisione preparatevi al suo ritorno sulle scene teatrali. "Taxi a due piazze", lo spettacolo in scena già lo scorso anno, torna a teatro: andrà in scena il 3 e il 5 novembre a Torino. Ci saranno anche nuove date? Al momento ancora non si sa nulla.

La commedia degli equivoci, dove tutto può accadere. Si tratta di una commedia firmata da Ray Cooney e che ha visto, nel tempo, vari rifacimenti. Per la prima volta con Barbara d'Urso è arrivata una protagonista femminile con una versione aggiornata realizzata da Chiara Noschese. Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, in piena estate, Barbara d'Urso si è goduta le meritate vacanze per poi trasferirsi a Londra. A quanto pare per studiare bene la lingua inglese e non mancano storie Instagram in cui racconta il suo soggiorno in Inghilterra. Fino al 31 dicembre, a quanto pare, è sotto contratto Mediaset e il suo ritorno in tv (in Rai o in altre Reti) potrebbe essere abbastanza complicato. Ma non impossibile.

"Pronta per la tv inglese?": Barbara d'Urso a Londra. Voci impazzite

La Venier alla conferenza stampa di "Domenica in", rispondendo a un giornalista, ha detto di aver invitato la d'Urso. Che, a questo punto, a partire dal 2024 potrebbe arrivare su Rai1. E rompere il silenzio dopo alcuni mesi. I giornalisti l'hanno cercata più volte, ma lei non vuole assolutamente rilasciare interviste dopo la "scomparsa" da Mediaset. Pomeriggio5, il programma d'intrattenimento, cronaca e gossip di Canale5, è stato inventato molti anni fa proprio da lei.