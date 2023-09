Barbara d'Urso a Londra. "Pronta per la tv inglese?": voci impazzite

05 settembre 2023 a

a

a

Mentre Myrta Merlino ha debuttato in Mediaset con il nuovo Pomeriggio 5, Barbara d'Urso è volata a Londra e si è detta pronta per una nuova esperienza. "Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura", ha scritto la conduttrice sui suoi profili social. Stando a quanto filtra dalle sue parole, d'Urso sarebbe pronta a migliorare il livello del suo inglese e ad accettare una nuova sfida.

Merlino debutta a Pomeriggio 5. Cosa dice in diretta a Barbara D'Urso

Sebbene Barbara d'Urso abbia sentito il bisogno di fornire delle spiegazioni in merito alla sua assenza e allo stop ricevuto da parte dei vertici Mediaset, ora la conduttrice sembra contenta di voltare pagina. È possibile che, in seguito alla sua esclusione dai palinsesti della stagione 2023/2024, la conduttrice abbia scelto di cambiare progetto e di dedicarsi a nuovi orizzonti.

Pomeriggio 5, la mano sul cuore di Myrta Merlino come Barbara d'Urso. Cosa c'è di nuovo

Molti sono stati i follower che, in risposta allo scatto pubblicato da Barbara d'Urso, hanno fatto sentire a d'Urso la loro vicinanza, digitando un commento. Qualcuno ha lanciato in rete messaggi dai toni nostalgici, facendo riferimento alla nuova versione di Pomeriggio 5: "Per quanto se ne dica, pomeriggio 5 è la d'Urso. Senza di lei, completamente insipido. Comunque ad maiora semper Barbara" o "Mediaset ha perso una grandissima professionista". Qualcun altro, invece, si è concentrato sul trasferimento della conduttrice in Inghilterra: "Pronta a conquistare la tv inglese", si legge sui social.