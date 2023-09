Messina Denaro, la notizia della morte apre tutti i siti internazionali

25 settembre 2023 a

Dopo giorni di agonia, è morto nell'ospedale de L'Aquila il boss Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista di Cosa Nostra arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza. Il capomafia, 62enne, soffriva di una grave forma di tumore al colon, che gli era stata diagnosticata mentre era ancora ricercato, a fine 2020. Il corpo del boss si troverebbe ora in uno dei sotterranei dell'obitorio dell'ospedale. La Procura de L'Aquila, di concerto con quella di Palermo, ha disposto l'autopsia che verrà eseguita nell'ospedale aquilano. La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo tanto che è stata posta in apertura su tutti i siti internazionali.

"Mafia boss 'Diabolik' dies in custody", titola la Cnn. "Matteo Messina Denaro, 'last godfather' of Sicilian mafia, dies after long illness", si legge sul The Guardian. Lo spagnolo El Pais scrive: "Muere en prisión el capo de la Mafia Matteo Messina Denaro". Notizia dell'ultima ora anche per la Bbc: "Messina Denaro: Notorious Italian Mafia boss dies". La Reuters pubblica in homepage la foto dell'arresto lo scorso gennaio con il boss tra due carabinieri e aggiunge: "Jailed Italian Mafia boss Messina Denaro dies”.