Roberto Saviano, insulto agli italiani nel post su Messina Denaro: rivolta social

25 settembre 2023 a

a

a

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è morto nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre, intorno alle 3 del mattino nell'ospedale de L'Aquila. Il mafioso di Castelvetrano, catturato dopo 30 di latitanza, era in coma irreversibile come conseguenza di un tumore al colon. Non poteva mmancare un commento di Roberto Saviano, con lo scrittore di Gomorra che poco dopo le sette del mattino cinguetta su X, il nuovo nome di Twitter: "Messina Denaro (1962-2023), assassino. Il boss è morto, l’Italia continua a essere un paese a vocazione mafiosa".

Orsa Amarena, l'ultimo delirio di Saviano. Con chi se la prende

Una frase che ovviamente ha diviso gli utenti con molti che protestano con forza per la generalizzazione italiani-vocazione mafiosa, come se la criminalità fosse nel Dna del Paese: . "Mi scusi, cosa significa 'paese a vocazione mafiosa'? Che gli italiani sono geneticamente mafiosi?", gli chiede un utente che non riceve risposta. "Un paese a vocazione mafiosa.......e meno male altrimenti a te toccava trovarti un lavoro uno vero intendo", "Ormai il tuo personaggio ha preso decisamente il sopravvento sull'uomo". "A me da fastidio da parte di un giornalista leggere verita assolute sulla popolazione e le sue attitudini. non si fa di tutta l'erba un fascio. ci sono persone che lottano per contrastare mafia e malaffare, per non parlare di quella parte di sicurezza pubblica ancora non corrotta", si legge nei commenti. Un utente chiosa: "Secondo Saviano l'Italia è l'origine e la sede di tutti i mali, complimenti anche questa mattina per l'amore che dimostra per il suo Paese. Penso che di Saviano abbia detto tutto il parroco di Caivano Don Patriciello".