Stasera Italia, Matteo Renzi sbugiarda Giuseppe Conte. Cosa gli dice

Matteo Renzi ne ha per tutti. Ma soprattutto per Giuseppe Conte, oggi all'opposizione ma, solo fino a qualche anno fa, presidente del Consiglio dei ministri. Il leader di Italia Viva lo ha attaccato nel corso della puntata di Stasera Italkia «Quel genio di Giuseppe Conte, che oggi è considerato il leader della sinistra», nel 2018, da presidente del Consiglio dei ministri, ha adottato i decreti Sicurezza proposti da Matteo Salvini. Lo ricorda il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4. «Conte questa stessa faccia la usa per andare oggi a Lampedusa e attaccare Meloni. Se c’è un premio ipocrisia, lo vince Giuseppe Conte», conclude.

Poi il leader di Italia Viva ha avuto parole importanti anche sul salario minimo. «A me la pagliacciata sul salario minimo non piace per niente. Siccome il salario minimo credo che sia una proposta demagogica, visto che c’è scritto all’articolo 7 che si fa con i soldi pubblici, ho una proposta molto più banale: partecipazione dei lavoratori all’utile». Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di ’Stasera Italià su Retequattro. «Questa parte di utile che viene data al lavoratore è totalmente defiscalizzata. È una cosa veramente positiva per il ceto medio, per chi guadagna 1.200 euro. Tutti gli imprenditori sono favorevoli, votiamola tutti insieme», ha aggiunto.