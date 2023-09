Stasera Italia, Porro smaschera la sinistra e la campagna anti-Meloni del Financial Times

19 settembre 2023 a

Nicola Porro, giornalista e conduttore di Stasera Italia, talk show di Rete4, apre la sua trasmissione con il consueto editoriale. In particolare nel mirino finisco le reazione scomposte sul governo Meloni dopo un articolo del Financial Times, che però è stato scritto da una giornalista che ha riportato ampie dichiarazioni di Filippo Taddei, oggi capo economista per l’Europa meridionale di Goldman Sachs e soprattutto ex responsabile economico del Pd. "In Italia – tuona Porro - esiste un giornale che molti citano e pochi leggono che si chiama 'L'autorevole Financial Times', in Gran Bretagna si chiama 'Financial Times', in Italia si chiama 'L'autorevole Financial Times'. Non c’è mai una volta che qualcuno definisca quel giornale come qualcosa di meno che ‘L’autorevole’, è diventato il suo nome. Quando 'L'autorevole Financial Times' scrive qualche cosa dei governi di destra, di sinistra, di un’azienda italiana è 'L'autorevole Financial Times', non sbagliano mai. Quindi quando 'L'autorevole Financial Times' scrive che è finita la luna di miele tra Giorgia Meloni e gli italiani per le questioni economiche e per le sue relazioni con gli investitori internazionali, noi tutti ci crediamo e iniziamo a porci delle domande”.

"Luna di miele finita"? Chi c'è dietro lo "sgambetto" a Meloni

“Come è possibile – inizia un discorso ironico Porro con le reazioni scaturite dall’articolo - che sia finita questa luna di miele? E’ già finita la luna di miele? E’ una grande questione politica perché oltre l’immigrazione ci sono i cosiddetti investitori istituzionali che decidono se investire o meno in Italia, beh la Meloni, secondo 'L'autorevole Financial Times’ ha commesso un errore clamoroso, non presentandosi a Cernobbio, andando invece a vedere una gara di Formula1, pensate un po’ voi. Cosa secondo me molti più divertente di andare a Cernobbio, ma certo molto meno autorevole”.