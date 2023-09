Stasera Italia, Sallusti rivela perché Meloni non è andata al ricevimento di Biden

20 settembre 2023 a

a

a

"A me risulta che lei in effetti è andata in pizzeria con la figlia ma non nell'orario in cui avrebbe dovuto essere a cena da Biden. Ma questo ricevimento serve solo per far fare la "photo opportunity" a presidenti e Capi dello Stato che Biden non hanno mai visto in vita loro e mai lo vedranno. Mentre Meloni vede Biden una volta al mese e ci parla al telefono due volte alla settimana".

Meloni a New York non partecipa al Consiglio di sicurezza dell’Onu@alesallusti interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/OcVibSXPHE — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 20, 2023

Matteo Renzi, a quel punto, fa il gesto di chi si arrampica sugli specchi. Solo pochi minuti prima, infatti, il leader di Italia Viva aveva criticato la scelta del premier di non accettare l'invito del Capo della Casa Bianca. «Il ricevimento che il presidente Usa da è un ricevimento a cui Meloni ha sbagliato a non andare - ha detto Renzi - Non c’entra nulla con l’immigrazione. Sarebbe stata buona creanza rimandare la pizza con la figlia e andare. Ai vertici internazionali se ti chiama il presidente Usa, ci si va. Ha sbagliato. La destra ha usato parole sbrigative superficiali e populiste per affrontare un problema epocale come l’immigrazione. Ora se vuole fare un piano Mattei serio, bene. Ma si parla con tutti e al ricevimento di Biden ci vai».