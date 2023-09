Stasera Italia, “guarda caso…”. Iacometti rivela il piano della sinistra per affossare Meloni

19 settembre 2023 a

Un piano contro il governo Meloni? L’articolo apparso sul Financial Times è al centro della discussione della puntata del 19 settembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro. Ad intervenire è Sandro Iacometti, giornalista di Libero, che smaschera la strategia dell’opposizione: “Questo articolo del Financial Times purtroppo non è il primo, perché siccome le opposizioni sono in grossa difficoltà nel contrastare questo consenso, che per ora mi sembra abbastanza sostanzioso, del centrodestra e di Giorgia Meloni, allora si prova, di nuovo, visto che c’è una campagna elettorale alle porte, a bussare all’esterno. A fine agosto c’è stato un articolo di The Economist stile quello del Financial Times per dire guardate che la Meloni sta prendendo una deriva populista, radicale di destra molto preoccupante. The Economist è un altro prestigioso quotidiano economico internazionale, che guarda caso – svela il giornalista - è di proprietà del Gruppo Exor, che controlla il Gruppo Gedi, che controlla Repubblica e Stampa, che fanno opposizione al governo”.

Iacometti si focalizza poi sulla Manovra e sulle decisioni economiche del governo: “La finanziaria sarà assolutamente rigorosa per non spaventare i mercati e per l’eredità lasciata dai governi precedenti. Mi sembra follia dire che inflazione e debito sono colpa di Meloni. L’inflazione è una congiuntura internazionale e il debito è stato lasciato dalle gestioni precedenti dei governi. Il problema reale con cui si dovrà confrontare il governo è che da quest'anno torna il patto di stabilità, ovvero sia dal 2024. Quindi questa Manovra si dovrà fare di nuovo con i fucili puntati dell’Europa, ma io credo che non ci sia più quell’atteggiamento che c’è stato nei confronti dell’Italia negli anni passati, per cui ci dettavano quello che dovevamo fare, scrivere e come dovevamo tenere a posto i nostri conti. Ho la sensazione – la chiosa - che il governo riuscirà a fare una Manovra che dia qualcosa delle promesse fatte, per lo meno sul cuneo fiscale, e otterrà anche il consenso dell’Unione europea”.