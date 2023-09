Migranti, von der Leyen svolta a destra? Porro sbotta: "C'è un limite a tutto"

18 settembre 2023 a

Rimane l'emergenza nella gestione dell'hotspot a Lampedusa ed è caos a Porto Empedocle, dove almeno 100 migranti sono fuggiti da una struttura. Oggi il Consiglio dei ministri ha varato delle misure per contrastare gli sbarchi illegali e per mettere alle strette gli scafisti che dei flussi migratori fanno un business. Ad affrontare il tema, nell'editoriale proposto in apertura di puntata a Stasera Italia, è stato Nicola Porro. "Io oggi ho sentito delle frasi fantastiche. Io ho sentito dire che non possono essere gli scafisti a decidere la politica dell'immigrazione in Europa. Ho sentito una frase fantastica 'Ci vuole il blocco navale'. E ancora 'Ci vuole il pugno duro'. Allora ho pensato 'Siamo pieni di sovranisti. Sarà stata Meloni, sarà stato Salvini. Sarà stato qualche esponente della destra francese a dire questa cosa'. No, non sono stati loro. È stata Ursula von der Leyen", ha detto.

E così il conduttore del talk-show di Rete 4 ha dato il via a un gioco di parallelismi riportando frasi pronunciate sullo stesso tema prima da Ursula von der Leyen e poi da Giorgia Meloni. Sugli arrivi dei migranti in Europa tanto la presidente della Commissione europea quanto il premier ribadiscono la volontà di bloccare i trafficanti e i criminali che vogliono gestire i flussi. "Sovranista non si potrebbe dire di Ursula von der Leyen o lo sarebbe tutta l'Europa. La stessa cosa vale sul blocco navale", ha quindi ripreso la parola Porro.

Stesso discorso vale per le missioni navali nel Mediterraneo. Von der Leyen e Meloni credono nell'importanza di ampliarle. "Cerchiamo le differenze tra l'una e l'altra. Non ci sono, ve lo dico subito", ha detto il giornalista. Quindi il giornalista, come un fiume in piena, ha attaccato chi sostiene questa svolta a destra della presidente della Commissione europea: "C'è un limite a tutto perché neanche nel peggiore dei sogni dei sovranisti si può applicare l'idea del pugno duro. Sovranisti o la destra italiana, come volete voi. Vi aspettate che abbia fatto una promessa del genere una baronessa che ha fatto il ministro in Germania? Sì, dovete farlo". "Il pugno duro lo dice anche la presidentessa dell'Unione europea. Siamo tutti convinti che le cose sono cambiate. Oppure è sempre stato così? Il punto sostanziale è che poi in Italia l'emergenza migranti continua. Arrivano gli scafisti, arrivano i francesi che oggi dicono 'Non vogliamo prenderne più uno in Italia' Bella sorpresa visto che non l'hanno mai fatto!", ha concluso.