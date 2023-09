Stasera Italia, Salvini tira fuori la verità: “Milioni dalla Germania per portare migranti da noi”

14 settembre 2023 a

C’è una regia dietro gli sbarchi di migranti in Italia? La domanda viene posta da Nicola Porro, conduttore di Stasera Italia su Rete4, a Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ospite in collegamento nella trasmissione del 14 settembre: “Le organizzazioni criminali in Italia e dall’altra parte del Mediterraneo sono coordinate. Poi aggiungo un’altra cosa. La sensazione, è più che una sensazione, è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio. Penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong. Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal Comune di Barcellona per portare immigrati in Italia. Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare immigrati in Italia. Questo è nei fatti. E da italiano – sbotta e conclude Salvini - mi infastidisce parecchio”. Come apparso in un articolo de Il Tempo la metà delle navi Ong operanti nel Mediterraneo battono infatti bandiera tedesca.