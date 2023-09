Stasera Italia, complotto sugli sbarchi dei migranti? Le assurdità sui fondi Ue alla Tunisia

14 settembre 2023 a

Sono arrivati settemila migranti sulle coste italiane nelle ultime ore. C'è un complotto contro l'Italia? A rispondere a tale domanda è Gian Micalessin, giornalista de Il Giornale, ospite in studio nel corso della puntata del 14 settembre di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4: “Tutto ciò che come Ue avevamo promesso alla Tunisia per bloccare i migranti non è arrivato da luglio ad oggi, quindi le misure di sicurezza per bloccare i migranti sono ferme, quindi il passaggio dei migranti è ininterrotto”.

“Perché non vengono mandati questi soldi?”, la domanda posta da Porro al collega, che replica così: “Le fonti dell’Unione europea ci dicono che devono mandare dei moduli alla Tunisia e Tunisi non ha risposto. E’ alquanto strano, perché ci sono 255 milioni da mandare alla Tunisia, che è in una situazione oggettivamente disperata dal punto di vista finanziario. Tutto ciò a fronte di 41,6 miliardi stanziati nel bilancio europeo per la difesa dei confini esterni, nel bilancio 2021-2026. E’ paradossale – sottolinea Micalessin - che si chieda un certificato di buona condotta sui diritti umani alla Tunisia per darle 255 milioni che servono immediatamente”.