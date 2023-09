Fedez "poco lucido", il retroscena sul caos di Sanremo. E Chiara Ferragni...

Francesco Fredella 14 settembre 2023 a

All'ultimo Festival di Sanremo è accaduto di tutto. Sul palco Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con un fuoriprogramma: il bacio tra Rosa Chemical (in gara) e Fedez (in prima fila). L'attenzione mediatica, in quelle ore, si è spostata tutta su di loro. E, secondo i ben informati, ci sarebbe stata una crisi profonda tra l'influencer e il rapper. Ora tutta la verità (o quasi) su quei giorni viene fuori dall'anteprima dello speciale The Ferragnez su Sanremo 2023, in streaming dal 14 settembre su Prime Video. "L'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io", dice Fedez.



Ben 80 minuti dello speciale (esattamente la prima parte) vengono dedicati al trionfo mediato di Chiara Ferragni. Una vera e propria celebrazione. Tutto fila liscio come l'olio fino a quando non arriva il fuori programma. "È il mio momento, anche lui dovrebbe capirlo. Sono sempre a sentire i suoi problemi, in questo momento c'è questa mia sfida. Se lui mi supporta, ancora meglio, è un modo di dimostrare amore", dice la Ferragni. E Fedez, nello speciale, replica così: "Cercherò di causare meno danni possibili, rispetto a quello che probabilmente ho già fatto".

Sulla nave da crociera, ormeggiata a poche centinaia di metri dalla costa, Fedez attacca alcuni personaggi politici. Per un attimo sembra di tornare indietro al Primo Maggio del 2021. Poi Fedez si esibisce con gli Articolo 31 e sabato, quando Rosa Chemical trascina Fedez sul palco, avviene il bacio. Alla fine dell'esibizione. "In quella settimana ero più agitata di quello che lui avrebbe potuto fare, che mi avrebbe destabilizzata. Per questo gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me senza fare nulla che potesse agitarmi, di essere lì per me, e applaudirmi come io avevo fatto in tante occasioni. Lui mi ha detto di sì e però naturalmente non è stato così. Lui da artista può fare quello che vuole e rispetterò sempre la sua libertà, ma come compagno e partner di vita volevo il suo supporto. Mi spiace solo che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi, mi abbia solo messo più paura", rivela la Ferragni nell'episodio speciale.

Tra i due volano parole grosse. Fedez segue Ferragni dietro le quinte. "Meno male che non dovevi fare niente", dice lei. "Mi dispiace", risponde lui. "Sì va beh amore, però dai… Avevo detto di non far casini", continua Ferragni. E Fedez dice: "Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?". La discussione va avanti: "Sì va beh, ciao, ci vediamo dopo". Fedez, nel documentario, fa una rivelazione: "È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido".