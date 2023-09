Ferragni e Fedez nella bufera, primo giorno di scuola dei figli: "La famiglia Addams"

06 settembre 2023 a

a

a

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti di nuovo nell'occhio del ciclone. Sebbene la coppia più social d'Italia sia abituata a ricevere critiche e commenti di ogni genere, non lascia indifferenti quanto accaduto nelle ultime ore. Per celebrare il primo giorno di scuola dei piccoli Leone e Vittoria, l'influencer e il rapper hanno pubblicato degli scatti sui rispettivi profili ufficiali. Le fotografie ritraggono l'intera famiglia riunita e pronta a raggiungere la scuola.

Se qualche utente ha colto l'occasione per fare i complimenti all'imprenditrice digitale e al cantante, ricordando anche quanto il tempo corra via veloce, qualcun altro ha scelto di dare il via a una raffica di messaggi poco carini. "Chiara, oggi vestita da suora per il primo giorno di scuola dei figli dopo aver passato l'estate nuda" o "Ma cos'è? La famiglia Addams? Quanta tristezza", si legge sui social network in risposta al post di Fedez. C'è anche chi rincara la dose e, non apprezzando la scelta dei look abbinati, scrive: "Funebri assai. Vestire i bambini di nero, che fantasia!".

Ferragni nella bufera per le foto in bikini: il motivo

E ancora: "Ma ora è previsto un triplice cambio d'abito per i genitori durante il primo giorno di scuola dei figli?", "Oddio, la famiglia Addams con tanto di Mercoledì". Per ora, nè l'influencer nè il rapper hanno deciso di replicare a questa schiera di haters che, anche in una giornata per loro da ricordare, hanno voluto attaccarli. Non mancano, come anticipato, i sostenitori. "Sembrano due principini" o "Sono nati ieri e già vanno a scuola. Bellissimi, godeteveli" sono alcuni commenti di apprezzamento dei follower.