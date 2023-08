Ferragnez, amore al capolinea? C'è aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Alice Antico 24 agosto 2023 a

Eccoci a un nuovo episodio della “crisi dei Ferragnez”. Sarà questa la volta buona? La causa scatenante del rumor, questa volta, è stato il comportamento di Fedez con i suoi account social personali. Il rapper difatti non si è fatto vivo su Instagram per diversi giorni, e sappiamo bene come andó a finire l’ultima volta che ebbe un comportamento del genere. Sappiamo altrettanto bene che Fedez, come i Ferragnez in generale, è molto attivo su Instagram, dove pubblica di consueto i momenti della sua vita più quotidiani, con i figli e con Chiara. Ogni volta che questo non accade, e che il cantante si allontana dai social, sta succedendo solitamente un qualcosa di diverso nella sua vita. Basti ricordare quando si allontanò per diversi giorni da Instagram nel periodo post Sanremo, lo scorso inverno: anche in quel caso le ipotesi degli utenti circa le motivazioni di tale scelta si riconducevano per lo più a una rottura con Chiara. A ogni modo, c’è anche da sottolineare che Chiara Ferragni, al contrario, non abbandona i suoi followers, ora così come in momenti passati, e anzi ha condiviso nelle scorse settimane diversi momenti della sua vacanza a Ibiza e Formentera. La cosa che ci fa storcere il naso, tuttavia, è che l’imprenditrice digitale non si è mai ripresa insieme al marito, a differenza del fatto che sia la sorella Valentina Ferragni, che i figli Leone e Vittoria sono invece comparsi nelle sue stories.

Dopo circa 10 giorni di semi-silenzio, però, il rapper ha finalmente dato traccia di sè nella giornata di ieri 23 agosto. Fedez ha postato due foto ironiche della piccola Vittoria con delle facce alquanto buffe, come è solito fare quando parla dei suoi figli. Quindi nessun contenuto fuori dalla norma: quello che non è sfuggito ai followers più attenti, però, è la storia Instagram che il rapper ha pubblicato subito dopo le foto di Vittoria. Si tratta di una foto che ritrae un sasso con incisa la frase “F*ck other, love yourself“, ovvero “Fan**lo gli altri, ama te stesso”. È stato questo il punto di partenza dello scatenarsi senza tregua di ipotesi circa il cantante e circa la coppia. Ci sarà stata una rottura tra i due? Come mai Fedez ha deciso di tornare su questi schermi in modo così singolare e atipico? Ci potrebbe anche stare, però, l’ipotesi secondo la quale Fedez abbia voluto semplicemente trascorrere del tempo concreto con la sua famiglia e godersi degli attimi di relax senza smartphone. Il che sarebbe più che legittimo. Quale sarà la verità dietro queste mosse social?