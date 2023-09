Meloni-Gentiloni, Giordano: il piano per "affossare il governo" in vista delle Europee

11 settembre 2023 a

Matteo Salvini, qualche giorno fa, ha posto l'attenzione sul ruolo di Paolo Gentiloni in Europa. "Ho l’impressione di avere un commissario italiano che gioca con la maglietta di un altro Paese. Più che dare suggerimenti, eleva lamenti e critiche", ha detto il vicepremier. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti sollevato il dubbio che il Commissario Europeo per l'Economia abbia un atteggiamento non in linea con gli interessi dell’Italia. Ieri, poi, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa a chiusura del vertice G20 ha parlato del dossier Ita Airways. “Sta accadendo una cosa obiettivamente curiosa, ha osservato Meloni, la stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita, quando troviamo una soluzione al problema Ita la blocca. Quindi non stiamo più capendo e vorremmo una risposta. Su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni", ha affermato il premier. Questo il tema al centro dell'ultima puntata di Stasera Italia. Tra gli ospiti di Nicola Porro, Mario Giordano, che ha dichiarato con certezza l'esistenza di un piano ai danni dell'attuale governo e del nostro Paese.

"Io credo che si debba sempre e comunque difendere il proprio Paese, ma qui sto dicendo che secondo me c'è qualcosa di più": così ha esordito Giordano, incitato da Porro a esprimersi sullo scontro tra Meloni e Gentiloni. "C'è un disegno politico per affossare l'Italia che va oltre l'appartenenza nazionale perché l'appartenenza politica è più importante. La dico 'papale papale': affossare il governo Meloni, metterlo in difficoltà alla vigilia delle elezioni europee, che possono cambiare l'assetto dell'Europa, io credo che interessi tantissimo una parte politica", ha spiegato. "Compresi gli italiani che appartengono a quelle parti politiche che mettono avanti l'obiettivo vero. Affossare l'Italia e impedire il cambiamento dell'Europa prima del bene del loro Paese", ha concluso il giornalista e conduttore di Fuori dal coro.