Stasera Italia, bordata di Renzi a Calenda: "Cambia idea una volta al mese"

La vera missione, il vero obiettivo da cui dipende il futuro del Paese sono le elezioni europee. Lo sa bene il premier Giorgia Meloni che nel corso vertice di maggioranza, tenutosi a Palazzo Chigi mercoledì 6 settembre, ha affrontato il tema della lunga corsa per la partita europea. Una maratona di nove mesi destinata ad agitare non solo i delicati equilibri tra i partiti, ma anche un’area di centro in cerca di nuove simmetrie. Ad annunciare la sua candidatura è stato infatti Matteo Renzi. "La verità è che pensavano di avermi seppellito con le calunnie e invece io sono più vivo che mai", ha scritto il leader di Italia Viva. Ospite a Stasera Italia, Renzi ha spiegato i suoi obiettivi e, in particolar modo, è tornato a commentare la separazione da Carlo Calenda.

Più volte data per acquisita, poi smentita o rinviata, la fine del tormentato matrimonio tra Calenda e Renzi è ormai cosa certa. A parlarne è stato uno dei due diretti interessati. Matteo Renzi, ospite nello studio di Augusto Minzolini, si è espresso sul tanto dibattuto divorzio con Carlo Calenda, leader di Azione. Renzi si è innanzitutto detto "tutt'altra cosa" da Elly Schlein e Giuseppe Conte e ha spiegato che a rafforzare il governo Meloni è proprio l'opposizione, da lui definita "la migliore alleata" dell'attuale premier.

Poi, come anticipato, il leader di Italia Viva si è espresso così sull'insuccesso del Terzo Polo: "Non riuscirebbe a farmi dire mezza parola contro Calenda, nonostante lui si impegni costantemente anche nell'arrivare a insultare, a criticare, ad avere atteggiamenti giustizialisti", ha affermato. Renzi ha aggiunto: "Io a Calenda ho fatto fare il viceministro, poi il ministro, poi l'ambasciatore, poi il parlamentare europeo. Poi il sindaco e l'abbiamo sostenuto tutti insieme". Quindi la bordata finale: "Calenda una volta al mese cambia idea. Ridiamoci appuntamento tra cinque o sei mesi. Sulle sue posizioni è volubile".