Nicola Porro spiazza Cruciani: "Sono gli stessi che leggono Vannacci", con chi ce l'ha

Hanno provocato grande clamore le immagini girate a Roma, nella periferia orientale del Quarticciolo, dove un indiano che aveva tentato di scippare un'anziana è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di giovani residenti nel quartiere. Il video del linciaggio ha diviso l'opinione pubblica e se ne è parlato venerdì 8 settembre a Stasera Italia, il programma condotto da Nicola Porro su La7. Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24, ha affermato che gli aspiranti giustizieri fai-da-te "sono probabilmente più criminali dell'indiano". "Molti mi hanno chiamato anche alla radio e hanno gioito: ecco una bella lezione al criminale che ha rapinato una vecchietta - racconta il giornalista - Ma io sono sicuro che se andiamo a prendere il curriculum di questi che hanno picchiato per strada quel rapinatore troveremo precedenti penali".

A questo punto Porro annuncia un intervento fuori dall'ordinario: "Ora mi metto la bandiera rossa, quella che non ti piace" ossia dell’esponente di sinistra "che ti chiama che ti insulta" in radio. Per il conduttore chi esulta per il pestaggio "è la stessa gente che, la dico tremenda e mi scuso già con chi sto tirando in ballo, che corre contenta a comprarsi il libro del generale Vannacci". Insomma, "la gente esasperata del politicamente corretto vuol dire sentire delle cose tremende", argomenta Porro con Cruciani che, tuttavia, non è d'accordo con la provocazione.