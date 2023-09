Meteo, “si esaurisce tutto”. Sottocorona vede ancora un settembre bollente

10 settembre 2023 a

a

a

Un punto sul meteo con Paolo Sottocorona e le sue carte. L’esperto aggiorna tutti nel corso della puntata del 10 settembre di Omnibus, su La7, annunciando l’andamento del tempo nei prossimi giorni: “Oggi al nord sarà tutto stabile e anche in gran parte del centro-sud, ma vicino c’è ancora la traccia del maltempo dei giorni scorsi. Per martedì 12 settembre si esaurisce del tutto l’eventuale instabilità, l’Italia è tutta sotto la cresta dell’onda, è tutto stabile. C’è un leggero cambiamento del tempo, soprattutto al nord. Per giovedì 14 settembre la cresta dell’onda si spianerà e in questa zona comparirà qualcosa, ci sarà un leggero cambiamento del tempo al nord, mentre al sud è tutto sereno e stabile”.

Fine dell'anticiclone africano? Stravolgimento in vista, ma con sorpresa

Sottocorona si sofferma poi sulle previsioni giorno per giorno: “Per oggi tutto è assolutamente stabile, poca attività sulle zone alpine. Domani, 11 settembre, ancora tutto stabile, ma con una leggera attività sulle zone alpine, è un po’ più presente. Martedì si va verso il cambiamento, ci sono precipitazioni sulle zone alpine e pre-alpine, il grigio potrebbe arrivare in pianura e al centro, al sud non arrivano nuvole”. “Le massime sono sempre sul filo dei 32 gradi, è difficile che si vada oltre. Un settembre buono, con caldo ancora presente, ma senza eccessi. La tendenza delle temperature è di qualche leggero aumento, ma molte zone dove non cambia. Oscillazioni fisiologiche”, conclude il meteorologo mostrando le tendenze delle temperature.