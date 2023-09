Meteo settembre, verso l'addio al caldo? Contrordine: "Il vero autunno è lontano"

09 settembre 2023 a

a

a

L'anticiclone che porta il caldo intenso cede progressivamente il passo in Italia ma il "vero" autunno è lontano. Le tendenze meteo a 15 giorni offrono nuovi elementi per le previsioni di settembre. Tra l'11 e il 18 settembre, fanno sapere gli esperti di 3BMeteo , "l'anticiclone continuerà ad essere la caratteristica dominante del tempo in Europa nei ma "tenderà ad attenuarsi per l'abbassamento di latitudine del flusso Atlantico". Gli effetti saranno un aumento della instabilità al Nord e poi marginalmente al Centro, e qualche pioggia con il caldo anomalo che andrà attenuandosi.

"Scompare tutto in 24 ore", Sottocorona: cambio definitivo del tempo

Tra il 18 e il 25 settembre le condizioni meteo torneranno più stabili e le temperature saranno di nuovo in aumento. Insomma, il caldo non vuole abbandonare lo Stivale. Tra il 25 settembre e il 2 ottobre "lo scenario mostra poca evoluzione con l'anticiclone spesso presente sull'Europa fino ad interessare le nostre regioni centro meridionali. Il Nord potrebbe essere coinvolto da una moderata instabilità per delle infiltrazioni di aria umida oceanica. Temperature in calo al Nord", spiegano i meteorologi che sintetizzano: "Super anticiclone in attenuazione a metà settembre ma vero autunno lontano".