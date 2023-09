Meteo, ora della fine per l'anticiclone africano: la perturbazione atlantica stravolge tutto

09 settembre 2023 a

I primi giorni di settembre sono stati caratterizzati dalla forte presenza dell’anticiclone africano, ma la situazione è destinata a cambiare a breve. Secondo le previsioni del sito 3bmeteo ci sarà “un ridimensionamento dell’anticiclone per l'avanzata della saccatura atlantica verso l'Europa centro occidentale. Il cambiamento non arriverà prima di martedì-mercoledì e non sarà uguale per tutti. La perturbazione che scorrerà sull'Europa centrale toccherà solo il nord Italia portando qualche temporale ma altrove non sortirà grandi effetti se non quello di allontanare ulteriormente la cellula africana e introdurre un calo delle temperature”.

In particolare martedì 12 settembre ci potranno essere i primi temporali sul nord-ovest e la Lombardia, mentre sul resto dell’Italia rimarranno sole e caldo. Sempre il 12 le temperature raggiungeranno il picco, con massime fino a 35° in Emilia Romagna al centro e su parte del sud. Mercoledì 13 settembre la perturbazione atlantica si sposterà pienamente sul settentrione, con temporali a carattere sparso e un ulteriore calo termico ulteriore, con temperature però ancora più alte delle medie di metà settembre. Secondo il portale ci saranno poche variazioni al centro e al sud, dove ci sarà una leggera riduzione dei termometri, specialmente sul Tirreno. Il caldo, nonostante una parentesi temporalesca nel nord, la farà ancora da padrone.