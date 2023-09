Gianni Morandi lascia di stucco i fan: "Per un po'...". L'annuncio inatteso

09 settembre 2023 a

Gianni Morandi ha lasciato tutti di stucco. Con un video pubblicato sui suoi profili ufficiali, il cantante ha dichiarato di aver bisogno di prendersi una pausa dai social network. Amatissimo tanto dagli adulti quanto dai giovanissimi, Morandi è solito raccontare e condividere quotidianamente le sue giornate con foto e messaggi. L'eterno ragazzo non ha chiarito i motivi di questa sua scelta, ma ha solo lasciato intuire di desiderare un po' di riposo. All'annuncio è seguito un profluvio di reazioni. I fan, preoccupati, hanno iniziato a travolgerlo con una raffica di messaggi d'affetto.

"Ciao! Per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social": così ha esordito Gianni Morandi. "Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook e su TikTok. Chissà, magari ci fa bene”, ha continuato il cantante, regalando ai suoi sostenitori un sorriso largo. La notizia ha certamente scosso tutti coloro che, ogni giorno, seguono gli aggiornamenti del cantante grazie alle piattaforme social. “Menomale che ce l’hai detto, altrimenti ci preoccupavamo. Era bello vederti ogni giorno. Sei uno di noi! Se usati bene i social non fanno male a nessuno, ma compagnia a tanti. Se si fa un uso eccessivo purtroppo viene fuori di tutto, ma non è colpa dei social. Non tutti sono come te!”, ha commentato una sua fan. "Sicuro che sia tutto ok? Mi sembra di vedere gli occhi tristi", ha aggiunto un altro utente.