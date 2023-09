Fiorello spiazza tutti: cosa rivela sul futuro in tv: "Quasi quasi..."

09 settembre 2023 a

Un annuncio inatteso riaccende la speranza di desidera un suo ritorno in prima serata. Fiorello, lo showman dei record, che lo scorso anno ha allietato il risveglio degli italiani e che è pronto a ripartire con VivaRai2, ha ringraziato il pubblico per l'affetto dimostratogli. Ieri sera, infatti, Techetechetè Show ha dedicato al cabarettista un'intera puntata e ha conquistato 3.145.000 spettatori, pari al 20.8% di share. Il comico siciliano ha commentato in diretta la decisione della Rai di ripercorrere, insieme al pubblico, la sua carriera e ha scritto: "Grazie, emozionato e commosso".

Quanto manca al ritorno di Fiorello? “Ancora...”, l'indiscrezione su Viva Rai2

Presto sono arrivate le reazioni della Rai. L'amministratore delegato Roberto Sergio si è espresso sugli ascolti della serata così: "Uno splendido risultato che da una parte conferma il grande affetto degli italiani per Fiorello, dall'altra ne confermano il ruolo di artista unico, e sempre generoso, nel panorama della TV del Servizio Pubblico". Poi ha continuato: "A lui va il mio ringraziamento e quello di tutta la Rai per la passione, l'entusiasmo e la grande carica umana e professionale con cui sta diventando immagine emblematica di un servizio pubblico capace di parlare davvero a tutti. Un ringraziamento che si concretizzerà martedì, in occasione della presentazione dei palinsesti Radio".

Fiorello, parte il countdown: ecco la data per il ritorno di Viva Rai 2

A mandare in visibilio il pubblico, però, è stata una dichiarazione dello stesso Fiorello che, attraverso una dichiarazione di agenzia, ha aggiunto: "Quasi, quasi mi è venuta voglia di tornare a fare il varietà serale". La confessione di Fiorello sta già circolando in rete con insistenza e gli utenti non stanno nella pelle. "Lui è un grande. Mi auguro che torni in prima serata. I telespettatori hanno bisogno di sorridere. Lui è l'unico che sa donare un divertimento sano e pulito", scrive qualcuno. "Se Fiorello tornasse in tv, io tornerei a guardare la tv", scrive qualcun altro.