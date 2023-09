Ballando con le stelle, chi entra nel cast: Milly Carlucci non sta nella pelle

08 settembre 2023 a

a

a

Dopo un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni, gli autori di Ballando con le stelle, il seguito programma del sabato sera di Rai 1, stanno lanciando in rete i nomi dei primi concorrenti che si sfideranno in pista. Se ne era già parlato nelle scorse settimane e ora è arrivata la conferma. Carlotta Mantovan è la quinta vip pronta a indossare le scarpette e a farsi guidare da un maestro professionista per conquistare la coppa.

La coppia a sorpresa, Ballando con le Stelle: chi sono i nuovi concorrenti

Seconda a Miss Italia 2001, giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi, Mantovan era già arrivata alla corte di Milly Carlucci come ballerina per una notte. Quest'anno, però, la conduttrice l'ha voluta in gara. Proprio Fabrizio Frizzi aveva inaugurato la prima edizione di Ballando con le stelle come primo concorrente della prima edizione. A ufficializzarlo è la Rai, mentre i profili social dello show diffondono il video in cui Mantovan, a cavallo, accenna Sul bel Danubio blu di Strauss e dice: "Non sembra, ma mi sto allenando per Ballando: arrivo!".

Chi sta corteggiando Milly: il nome che commuove tutti

Sicuramente non mancheranno momenti di ricordi, di confessioni e di sincera commozione. D'altronde il caro Fabrizio Frizzi aveva conquistato un largo pubblico con bravura e rispetto. In attesa di conoscere le prossime stelle in pista, la 18esima edizione, in onda dal 21 ottobre su Rai1, vede finora tra i confermati, oltre a Carlotta Mantovan, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi.