Pomeriggio5, quanto incassa Myrta Merlino? I rumors sullo stipendio

08 settembre 2023 a

Myrta Merlino è stata ricoperta d’oro per trasferirsi a Mediaset lasciando L’Aria che Tira su La7. La giornalista napoletana ha raccolto l’eredità di Barbara d’Urso alla guida di Pomeriggio5 e anche se non ci sono cifre ufficiali è Affari Italiani a riportare alcuni rumors sul nuovo stipendio. “Si può provare a trarre delle conclusioni facendo riferimento ai compensi che si dice percepisse D'Urso prima della sua fuoriuscita dal programma. D’Urso avrebbe guadagnato circa 8.000 euro per ogni puntata di Pomeriggio5. Se consideriamo che il programma va in onda 5 giorni su 7, questo si tradurrebbe in un guadagno mensile di 160.000 euro per la conduttrice e di, dunque, oltre 1,7 milioni all'anno. Non è dato sapere se le cifre percepite da Myrta Merlino siano le stesse, ma è difficile pensare che percepisca una cifra troppo inferiore a questa”. Il portale ricorda che si tratta sempre di ricostruzioni e non di cifre rese note in maniera ufficiale al grande pubblico, né dalla stessa Merlino e né da Mediaset.